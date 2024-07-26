ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії

Єврокомісія сьогодні передає €1,5 мільярда від заморожених російських активів на оборону та відбудову України.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Немає кращого символу чи застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя», — написала вона.

В Єврокомісії уточнили, що йдеться про доходи, які отримали оператори ЄС і центральні депозитарії цінних паперів від заморожених російських суверенних активів.

Їх передадуть через Європейський фонд миру та програму Ukraine Facility для підтримки військового потенціалу України, а також для відновлення країни.