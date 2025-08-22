Пізно ввечері 21 серпня нафтопровід «Дружба» знову атакували — втретє за місяць.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді написав, що цього разу мова про нафтоперекачувальну станцію «Унеча». Її атакували ввечері 21 серпня. Вона стала ціллю вдруге за місяць — раніше її атакували в ніч проти 13 серпня.
«Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем. Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується», — наголосив він
Крім того, Бровді написав угорською Ruszkik haza!, що в перекладі на українську означає «Росіяни, йдіть додому!».
Атаки на нафтопровід «Дружба»
У ніч на 13 серпня безпілотники ГУР атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу в місті Унеча Брянської області РФ. Основна її функція — транспортувати нафту трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить майже 9 тисяч км. Тоді Сіярто закликав Україну «не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини та припинити удари по маршрутах енергетичних постачань до країни у війні, до якої угорці не мають жодного стосунку».
А в ніч проти 18 серпня Сили оборони України вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Там палахнула пожежа, перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинилося. Нафтоперекачувальна станція «Нікольське» є частиною економічної інфраструктури Росії. Вона забезпечує ресурсами окупаційні війська.
- Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що через удари постачання нафти до Угорщини припинилося. Він назвав атаку «обурливою і неприйнятною». Проте наступного дня російський нафтопровід «Дружба», за словами угорського міністра, відновив роботу. Постачання нафти до Угорщини також відновилося.
- Пізніше в Єврокомісії заперечили заяву Угорщини і наголосили, що атака на «Дружбу» не вплинула на постачання нафти в ЄС, зокрема, до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешту в бік Києва.