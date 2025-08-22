Пізно ввечері 21 серпня нафтопровід «Дружба» знову атакували — втретє за місяць.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді написав, що цього разу мова про нафтоперекачувальну станцію «Унеча». Її атакували ввечері 21 серпня. Вона стала ціллю вдруге за місяць — раніше її атакували в ніч проти 13 серпня.

«Жало хробакам доправили Птахи СБС 14 полку Сил безпілотних систем. Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується», — наголосив він

Крім того, Бровді написав угорською Ruszkik haza!, що в перекладі на українську означає «Росіяни, йдіть додому!».

Атаки на нафтопровід «Дружба»

У ніч на 13 серпня безпілотники ГУР атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу в місті Унеча Брянської області РФ. Основна її функція — транспортувати нафту трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить майже 9 тисяч км. Тоді Сіярто закликав Україну «не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини та припинити удари по маршрутах енергетичних постачань до країни у війні, до якої угорці не мають жодного стосунку».

А в ніч проти 18 серпня Сили оборони України вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Там палахнула пожежа, перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинилося. Нафтоперекачувальна станція «Нікольське» є частиною економічної інфраструктури Росії. Вона забезпечує ресурсами окупаційні війська.