Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію в Тамбовській області РФ

Уночі 18 серпня українські дрони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольске» в Тамбовській області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Внаслідок влучання на обʼєкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.
Нафтоперекачувальна станція «Нікольске» є частиною економічної інфраструктури Росії. Вона забезпечує ресурсами окупаційні війська.
Атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
«Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України», — наголосили в Генштабі.
- Перед цим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід. Це начебто спричинило припинення постачання нафти з Росії до його країни.