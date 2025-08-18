Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію в Тамбовській області РФ

Уночі 18 серпня українські дрони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольске» в Тамбовській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок влучання на обʼєкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.

Нафтоперекачувальна станція «Нікольске» є частиною економічної інфраструктури Росії. Вона забезпечує ресурсами окупаційні війська.

Атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України», — наголосили в Генштабі.