Зеленський затвердив склад делегації для українсько-російських перемовин у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для чергового раунду переговорів України та Росії в Туреччині.

Відповідний указ № 539 опублікований на сайті голови держави.

Зустріч сторін має відбутися в середу, 23 липня, в Стамбулі. Членами делегації стали 14 представників Офісу президента, Міністерства закордонних справ, Збройних сил, Служби безпеки та Головного управління розвідки. Очолить делегацію секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров. Повний список:

радник керівника Офісу президента — Бевз Олександр;

заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ — Дьяков Олександр;

перший заступник міністра закордонних справ України — Кислиця Сергій;

представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектора безпеки й оборони — Ковбаса Юрій (за згодою);

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача Збройних сил — Кузьмичов Георгій;

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки — Луговський Олег;

заступник начальника Генштабу ЗСУ — Острянський Євгеній;

заступник голови СБУ — Поклад Олександр;

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони — Скібіцький Вадим;

начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ — Фомін Андрій;

заступник начальника Генштабу ЗСУ — Шевченко Олексій;

старший офіцер головного оперативного управління Генштабу ЗСУ — Олександр;

заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ — Шинкарьов Євген.

Перемовини України та Росії

16 травня 2025 року в Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими в цьому форматі — 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня та 4 липня.