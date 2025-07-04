Україна повернула ще частину українців з полону РФ

Україна 4 липня провела черговий етап обміну полоненими з Росією. Більшість українців, яких повернули з полону цього разу, були в неволі з 2022 року. Серед них — військові та цивільні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед звільнених з полону є цивільні, а також військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.
У Координаційному штабі уточнюють, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому — 59. Окрім солдатів і сержантів, вдалося звільнити й офіцерів. З полону вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців і позбавлених свободи цивільних.
Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування в неволі.
- Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями «важкопоранені й тяжкохворі» і «молодь від 18 до 25 років». Обміни ще триватимуть, кількість повернутих з полону розкриють, коли процес обміну закінчать.
- Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими в цьому форматі — 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня.