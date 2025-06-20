Новий обмін військовополоненими. Більшість захисників були в неволі понад два роки

Вдень 20 червня в Україну повернулися військовополонені, більшість з яких перебували в російському полоні понад два роки, деякі — з 2022 року.

Про це повідомляють президент Володимир Зеленський і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Ідеться про оборонців Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Вдома тепер, зокрема, представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, воїни Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Прикордонної служби та Нацгвардії.

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Усі визволені в пʼятницю захисники належать до солдатського та сержантського складу. Вони мають поранення або важкі діагнози. Серед них — епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностували втрату ваги.

Усіх воїнів доправлять до медцентрів для необхідних обстежень, подальшого лікування і медичної реабілітації. Координаційний штаб наголосив, що обміни в межах Стамбульських домовленостей тривають. Точну кількість звільнених людей оголосять після завершення всіх етапів.