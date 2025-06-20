Новий обмін військовополоненими. Більшість захисників були в неволі понад два роки

Вдень 20 червня в Україну повернулися військовополонені, більшість з яких перебували в російському полоні понад два роки, деякі — з 2022 року.
Про це повідомляють президент Володимир Зеленський і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Ідеться про оборонців Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Вдома тепер, зокрема, представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, воїни Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Прикордонної служби та Нацгвардії.
Усі визволені в пʼятницю захисники належать до солдатського та сержантського складу. Вони мають поранення або важкі діагнози. Серед них — епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностували втрату ваги.
Усіх воїнів доправлять до медцентрів для необхідних обстежень, подальшого лікування і медичної реабілітації. Координаційний штаб наголосив, що обміни в межах Стамбульських домовленостей тривають. Точну кількість звільнених людей оголосять після завершення всіх етапів.
- Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.
- Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими у цьому форматі — 9, 10, 12, 14 і 19 червня.