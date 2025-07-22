Зеленський доручив сформувати делегацію для нових перемовин з РФ

Президент України Володимир Зеленський доручив сформувати делегацію для нових перемовин з російською стороною.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Telegram.

За його словами, секретар Ради національної безпеки та оборони РНБО Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з представниками Москви в Стамбулі та домовленість про зустріч найближчим часом.

«Очолить делегацію Рустем Умєров, у склад делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу Президента», — розповів президент.

У вечірньому звернені 21 липня Володимир Зеленський сказав, що обговорив підготовку нового обміну полоненими та зустріч з росіянами з головою РНБО Умєровим. Наступний раунд перемовин Києва та Москви планують у Туреччині в середу, 23 липня.

Перемовини України та Росії

16 травня 2025 року в Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими в цьому форматі — 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня та 4 липня.