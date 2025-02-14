ОП: Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається

В Офісі президента України не передбачають комунікації з представниками Росії на Мюнхенській конференції з безпеки. До цього про таку імовірність заявив президент США Дональд Трамп. В ОП наголосили, що позиція Києва щодо врегулювання війни незмінна.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

«Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами», — переконаний Литвин.

Посадовець додав, що, на його думку, з росіянами за пустим столом не зустрічаються, а зараз «на столі» нічого немає.

Під час розмови із Зеленським Трамп сказав, що його майбутня зустріч з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для початку дипломатичного процесу.

Трамп також запевнив, що Україна отримає місце за столом будь-яких мирних переговорів про припинення війни.

Керівник ОП Андрій Єрмак казав, що українську делегацію на Мюнхенській конференції очолить Володимир Зеленський. Офіційно РФ не запрошували на захід.





