Конфлікт Міноборони та АОЗ, удари українських дронів по цілях у РФ, мита Трампа. Головне за тиждень

Цього тижня на Полтавщині вбили військовослужбовця ТЦК та СП, українські дрони били по ключових цілях у Тверській області РФ, президент Зеленський прокоментував ситуацію щодо зміни керівництва Агенції оборонних закупівель Міноборони, а Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Вбивство військового ТЦК у Пирятині

В місті Пирятин на Полтавщині зловмисник у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов на автозаправці до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП і вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив — солдат загинув на місці. Нападник забрав автомат військовослужбовця і втік разом з одним з мобілізованих чоловіків.

Згодом правоохоронці затримали можливого вбивцю, знайшли його зброю та мобілізованого чоловіка. Нападнику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Двом чоловікам — жителям Лубен та Полтави — повідомили про підозру. Обом — в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період, одному додатково в умисному вбивстві та викраденні вогнепальної зброї, поєднаному з насильством.

Трамп увів мита на товари з Мексики, Канади та Китаю

Президент США Дональд Трамп 1 лютого ввів додаткові мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. Мита для КНР становитимуть 10%, для Канади та Мексики — 25%. На енергоносії з Канади тарифи становитимуть 10%.

У відповідь Канада введе 25% мита на низку товарів зі США на майже $107 мільярдів, заявив премʼєр-міністр Джастін Трюдо. Мита на $20,6 мільярда набудуть чинності з 4 лютого — тоді ж, коли й американські мита, а решта — через три тижні.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відкинула звинувачення США у звʼязках уряду країни з наркокартелями. Вона закликала розвʼязувати проблеми через діалог, а не через введення тарифів.

Китай заявив про «глибоке розчарування» через дії Трампа і подасть скаргу до Світової організації торгівлі. Країна обіцяє вжити контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів, не уточнюючи конкретних дій.

Удар РФ по житловому будинку в Полтаві 1 лютого

Росіяни вдарили ракетою Х-22 по житловому будинку в Полтаві — це зруйнувало підʼїзд з першого до пʼятого поверху. Наразі відомо про 14 загиблих, серед них троє дітей віком 7, 9 та 12 років. Ще 20 людей поранено, зокрема четверо неповнолітніх.

На місці удару працювали понад 480 рятувальників, силовиків і комунальників. До роботи залучили майже 100 одиниць техніки. Також приїхали рятувальники з Черкащини та Сумщини.

Ввечері 2 лютого пошуково-рятувальна операція завершилася. Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

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Нічний авіаудар по багатоповерхівці в Сумах

У ніч проти 30 січня Росія атакувала десятиповерхівку в Сумах. Ворожа атака зруйнувала 9 квартир і 12 балконів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Серед загиблих — три подружжя: це 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його дружина 64 років, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина Усього загинули 9 людей. Постраждалих — 13, серед яких 8-річна дівчинка. Пошкоджено два будинки та більш як 20 автомобілів.

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Кримінальне провадження НАБУ через можливе зловживання владою Умєровим

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через можливе зловживання владою міністром оборони Рустемом Умєровим. До органу звертався Центр протидії корупції (ЦПК).

Річ у тім, що Умєров, всупереч рішенню наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою, а також відкликав з наглядової ради Агенції двох представників держави — Тараса Чмута і Юрія Джигиря. Вони голосували за продовження контракту з Безруковою.

25 січня АОЗ заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» писало, що міністр ініціював службове розслідування в Агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.

У ЦПК розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель.

Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.

Українські БпЛА били по нафтоперекачувальній станції та ракетному арсеналу в Росії

У ніч на 29 січня українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Андреаполь» і ракетному арсеналу у Тверській області РФ. Це була спільна спецоперація СБУ та ССО.

«Андреаполь» — важлива частина Балтійської трубопровідної системи — 2. Дрони пошкодили фільтраційний насосний майданчик і цистерни з присадками на станції, спалахнула пожежа.

Росіянам довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Ще однією ціллю став 23-й ракетний арсенал Міноборони РФ у Тверській області. Дрони уразили сам склад і три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів.

Швеція передасть Україні пакет допомоги на $1,2 мільярда

Стокгольм передасть Києву найбільший пакет допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон. За словами міністра оборони Пала Йонсона, близько $90 мільйонів підуть на виробництво ракет дальнього радіусу дії та безпілотників. Серед іншої допомоги:

16 військових катерів Combat Boat 90 і 23 станції озброєння до них;

1 мільйон боєприпасів калібру 12,7 мм;

146 вантажівок;

1 500 протитанкових ракет TOW;

200 гранатометів AT4;

піхотне обладнання та обладнання радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

Це 18-й пакет допомоги з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Над Вашингтоном сталася авіакатастрофа

Пасажирський літак Bombardier CRJ700 зіткнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 над Вашингтоном ввечері 29 січня за місцевим часом. Літак впав у річку Потомак на глибину два метри й розламався на дві частини.

На борту Bombardier CRJ700 було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. У гелікоптері, що мав тренувальний виліт, — троє військових. Президент США Дональд Трамп заявив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.

Серед жертв — 14 фігуристів, які поверталися додому з національного табору розвитку у Вічіті, штат Канзас.

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У ЄС обговорюють відновлення закупівель російського газу

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу до ЄС, щоб покласти край війні проти України, пише FT.

Ті, хто підтримують таку ідею, стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукатиме РФ сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід, щоб впровадити та підтримувати режим припинення вогню. Таку ініціативу схвалили Німеччина та Угорщина за підтримки інших столиць.

Але ідея поновити покупку російського газу вже викликала негативну реакцію серед найближчих союзників України в ЄС у попередніх дискусіях — їх вона розлютила. Ідеться про посадовців і дипломатів східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали, щоб скоротити обсяги російських енергоносіїв.