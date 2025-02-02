Трамп увів мита на товари з Мексики, Канади та Китаю. Ті завдають удару у відповідь

Президент США Дональд Трамп увів додаткові мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю на тлі «загрози, яка походить від нелегальних мігрантів і наркотиків».

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Мита для Китаю становитимуть 10%, для Канади і Мексики — 25%. На енергоносії з Канади тарифи становитимуть 10%.

«Ми повинні захистити американців, і мій обовʼязок як президента — забезпечити безпеку всіх», — сказав Трамп. Він обіцяв ввести мита ще до того, як почав виконувати обовʼязки президента США.

Близько 20—25% усієї нафтопереробної промисловості США використовують нафту з Канади. Загалом понад 70% усього експорту Канади припадає на експорт до Сполучених Штатів. Приблизно 64% усього імпорту овочів і фруктів у США приходять із Мексики.

У відповідь Канада введе відповідні 25% мита на низку товарів із США на майже $107 мільярдів, заявив премʼєр-міністр Джастін Трюдо. Мита на $20,6 мільярда набудуть чинності з 4 лютого — тоді ж, коли й американські мита, а решта — через три тижні.

Мита торкнуться імпорту американського пива, вина і бурбону, а також фруктів і соків, зокрема апельсинового з рідного штату Трампа Флориди, одягу, спортивних товарів і побутової техніки. Дії Трампа матимуть реальні наслідки для американського народу, наголосив Трюдо.

У 2023 році Канада експортувала до США товарів і послуг на суму близько $378 мільярдів, що перевищує 3/4 від загального обсягу експорту, зазначає Reuters. На частку енергетики припадало 30%, а на частку обробної промисловості — близько 15% експорту. На експорт до США припадає приблизно 17,8% ВВП Канади та понад 2,4 мільйона робочих місць у Канаді.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відкинула звинувачення США у звʼязках уряду країни з наркокартелями. Вона закликала розвʼязувати проблеми через діалог, а не через введення тарифів.

«Я доручаю міністру економіки реалізувати «план Б», над яким ми працювали, який включає тарифні та нетарифні заходи на захист інтересів Мексики», — заявила вона.

Китай заявив про «глибоке розчарування» через дії Трампа та подасть скаргу до Світової організації торгівлі. Країна обіцяє вжити контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів, не уточнюючи конкретних дій.

Під час першого президентського терміну Трампа Китай відповідав симетричними митами. Однак можливості обмежені, бо обсяги американського експорту до Китаю суттєво менші за китайський експорт до США.