Трамп обіцяє ввести мита на товари з Китаю, Мексики та Канади у перший день президентства

Обраний президент США Дональд Трамп обіцяє ввести мита на товари з Китаю, Мексики та Канади у перший день своїх повноважень.

Про це пише CNN.

Трамп каже, що обкладе 25% мита всі товари, які ввозяться з Мексики та Канади, і введе додаткові 10% мита на товари з Китаю. Він вважає, що це необхідний крок, аби зупинити потік мігрантів і незаконний обіг наркотиків через кордон.

«Я багато разів говорив із Китаєм про величезні обсяги наркотиків, зокрема фентанілу, що відправляються до США, але безрезультатно. Поки це не припиниться, ми стягуватимемо з Китаю додаткові 10% тарифу на всю їхню численну продукцію, що надходить до США», — зазначав Трамп.

Відповідаючи на заяву Трампа, речник посольства Китаю Лю Пенгуй сказав, що ідея, що Китай «свідомо» дозволив прекурсорам фентанілу надходити у США, суперечить реальності. Він додав, що від торговельної війни Китаю із США ніхто не виграє.

У Канаді зазначили, що безпека та цілісність канадсько-американського кордону — це «найвищий пріоритет». Це питання обговорюватимуть із майбутньою адміністрацією США.

Заяви Трампа свідчать про те, що він, схоже, не помʼякшить свою торговельну політику під час другого президентського терміну. Хоча деякі експерти очікували цього через номінацію на посаду міністра фінансів інвестора Скотта Бесента, який виступав проти введення Трампом жорстких мит.

У разі введення великих мит під ударом можуть опинитися й американські ланцюги поставок, а ще галузі промисловості, які залежать від товарів найближчих торгових партнерів США.