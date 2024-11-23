Трамп висунув інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США

Обраний президент США Дональд Трамп пропонує інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів.

Про це пише Reuters.

Міністр фінансів США має ключову роль у глобальній економіці, бо контролює найбільший у світі ринок облігацій, збір податків та економічні санкції.

Скотт Бессент. Reuters / Jonathan Drake / File Photo

Скотт Бессент — засновник і гендиректор хеджфонду Key Square Group. Він працює у сфері управління інвестиціями понад 35 років і був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії — розробляв економічну політику та готував важливі промови.

Він брав участь у деяких найбільших і найприбутковіших угодах в історії хеджфондів, включно з короткими продажами британського фунта і японської єни, реорганізацією боргу Аргентини та ліквідацією італійських облігацій брокера MF Global.

Бессент виступає за податкову реформу і дерегуляцію, зокрема щоб стимулювати банківське кредитування. Деякі економісти казали, що його кандидатура на посаді міністра фінансів — полегшення, бо Бессент розуміє ринки й може виступати проти введення Трампом жорстких мит.

Трамп зазначав, що Бессент користується широкою повагою як один з провідних світових міжнародних інвесторів, геополітичних і економічних стратегів та що він прихильник ідеї «Америка понад усе».