Вбивство військового ТЦК на Полтавщині: двом фігурантам повідомили про підозру

Двом чоловікам — жителям Лубен та Полтави — повідомили про підозру у справі про вбивство військовослужбовця ТЦК 31 січня.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Одному фігурантові інкримінують ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 ККУ. Іншому — ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 ККУ.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Офіс генерального прокурора

За даними слідства, 31 січня полтавець з іншими мобілізованими у супроводі співробітників Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Чоловік хотів уникнути військової служби, тож кілька разів дзвонив знайомому з Лубен і розповідав про маршрут автобуса.

Коли автотранспорт зупинився на заправці в Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив в одного з військових, він помер на місці. Нападник прихопив автомат потерпілого, після чого разом зі спільником вони втекли.

Через кілька годин підозрюваних затримали. Правоохоронці обшукали їх і вилучили в лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Автомат загиблого працівника ТЦК знайшли в лісопосадці, де його кинули фігуранти. Триває досудове розслідування, незабаром підозрюваним оберуть запобіжні заходи.

Що передувало

Відомо, що зловмисник у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов на автозаправці до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП і вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив — солдат загинув на місці. Невідкладна допомога старшого командира та реабілітаційні заходи медиків не допомогли.

У Полтавській області ввели спеціальну операцію «Сирена», а військові структури взаємодіяли з правоохоронними органами суміжних регіонів.

Командування Сухопутних військ ЗСУ вимагає найсуворішого покарання для винних. Убивство військовослужбовця під час виконання службового обовʼязку є тяжким злочином, який мають розслідувати в найкоротші терміни. Там також висловили співчуття рідним і наголосили, що смерть військовослужбовця не залишиться безкарною.