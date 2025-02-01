Правоохоронці затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК на Полтавщині

На Полтавщині затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї у місті Пирятин. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Полтавський РТЦК та СП.

Також правоохоронці знайшли зброю зловмисника та мобілізованого чоловіка, який втік разом з ним. Правоохоронні органи порушили відповідні кримінальні справи. Слідчі дії тривають.

У загиблого військовослужбовця залишилися дружина, діти, батьки.

Що передувало

Зловмисник у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов на автозаправці до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП і вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив — солдат загинув на місці. Невідкладна допомога старшого командира та реабілітаційні заходи медиків не допомогли.

Після цього зловмисник забрав автомат військовослужбовця і втік разом з одним з мобілізованих чоловіків. На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. У Полтавській області ввели спеціальну операцію «Сирена», а військові структури взаємодіють з правоохоронними органами суміжних регіонів.

Командування Сухопутних військ ЗСУ вимагає найсуворішого покарання для винних. Убивство військовослужбовця під час виконання службового обовʼязку є тяжким злочином, який мають розслідувати в найкоротші терміни. Там також висловили співчуття рідним і наголосили, що смерть військовослужбовця не залишиться безкарною.

У Сухопутних військах ЗСУ закликали людей надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти знайти нападника та мобілізованого чоловіка, що втік разом з ним.