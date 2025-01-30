Авіакатастрофа в США. Трамп каже, що в аварії ніхто не вижив, рятувальники знайшли 28 тіл

Президент США Дональд Трамп заявив, що в авіакатастрофі над Вашингтоном, де зіткнулися пасажирський літак і військовий гелікоптер, ніхто не вижив.

Про це він сказав на пресконференції в Білому домі, передає CNN.

Відомо, що на борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. У гелікоптері Sikorsky H-60, що мав тренувальний виліт, — троє військових.

За останніми даними, на місці трагедії рятувальники знайшли 28 тіл загиблих.

Getty Images

Серед загиблих — 14 фігуристів, які поверталися додому з національного табору розвитку у Вічіті, штат Канзас. Про це в коментарі NBC News сказав Даг Зегібе, генеральний директор The Skating Club of Boston.

З них шестеро були з The Skating Club of Boston — двоє тренерів, двоє спортсменів-підлітків і матері спортсменів. Тренерами були російські фігуристи Вадим Наумов і Євгенія Шишкова — вони 1994 року виграли чемпіонат світу в парному катанні, але з 1998 року жили в США.

Трамп додав, що причина зіткнення наразі невідома, однак Білий дім має «кілька дуже сильних думок та ідей» з цього приводу.