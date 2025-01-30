Дрони, ракети і катери. Швеція передасть Україні пакет допомоги на $1,2 мільярда

Швеція передасть Україні найбільший пакет допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон ($1,23 мільярда).
Про це повідомив міністр оборони Пал Йонсон.
За словами Йонсона, близько $90 мільйонів підуть на виробництво ракет дальнього радіусу дії та безпілотників. Серед іншої допомоги:
- 16 військових катерів Combat Boat 90 і 23 станції озброєння до них;
- 1 мільйон боєприпасів калібру 12,7 мм;
- 146 вантажівок;
- 1 500 протитанкових ракет TOW;
- 200 гранатометів AT4;
- піхотне обладнання та обладанання радціаційного, хімічного і біологічного захисту.
Приблизно 45% від цієї суми, $534 мільйони, буде використано на нове виробництво в оборонній промисловості для ЗСУ. Ці кошти можуть бути спрямовані на пріоритетні потреби, такі як артилерія, ударні засоби дальнього радіусу дії та безпілотники.
Ще $58 мільйонів підуть на навчання та підготовку українських солдатів у 2025 році, а $71 мільйон — на ремонт і технічне обслуговування вже переданого Швецією обладнання, а також на транспорт і безпеку для логістики.
Близько $250 мільйонів буде спрямовано до різних міжнародних фондів. $178 мільйонів піде на данську модель, що має на меті знайти джерела фінансування для оборонно-промислової бази України.
Це 18-й пакет допомоги з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.