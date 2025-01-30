У Сумах зросла кількість загиблих через нічний авіаудар

У Сумах через нічний авіаудар загинули вісім людей. Ще 12 людей, серед яких 8-річна дівчинка, дістали поранень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

З-під завалів дістали тіла 74-річного чоловіка та 37-річної жінки, матері пораненої дівчинки.

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У ніч проти 30 січня РФ атакувала дронами десятиповерхівку в Сумах. Ворожа атака зруйнувала щонайменше 9 квартир і 12 балконів. Серед загиблих — три подружжя: це 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його дружина 64 років, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.

На місці події надзвичайники розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи, медики ДСНС та всі відповідні служби. Рятувально-пошукова операція триває.