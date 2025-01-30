РФ атакувала Суми дронами. Тіла двох людей дістали з-під завалів (оновлено)

У ніч проти 30 січня РФ атакувала дронами десятиповерхівку в Сумах. Відомо про 9 постраждалих. Рятувальники дістали з-під завалів тіла чоловіка і жінки.

Про це повідомляє ДСНС України.

Оновлено о 08:10. У Сумській військовій адміністрації повідомили, що кількість загиблих через ворожу атаку зросла до чотирьох.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людей, серед них — дитина, також евакуювали 118 людей.

Попередньо, ворожа атака зруйнувала 9 квартир і 12 балконів житлової десятиповерхівки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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На місці події рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи, медики ДСНС та всі відповідні служби. До робіт також залучили 2 кінологічні розрахунки та спеціальну техніку для висотних робіт. Громадяни отримують всю необхідну допомогу.

За словами виконувача обовʼязків міського голови Артема Кобзара, о девʼятій ранку мають розгорнути штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У поліції 0 03:20 повідомляли, що штаб уже працює.