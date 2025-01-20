Наглядова рада Агенції оборонних закупівель хоче залучити фахівців НАТО для аудиту

Наглядова рада Агенції оборонних закупівель (АОЗ) хоче залучити Міжнародну раду аудиторів НАТО для проведення незалежного аудиту.

Про це йдеться в повідомленні агенції.

Також наглядова рада подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію щодо продовження контракту чинної директорці АОЗ Марині Безруковій на один рік.

«Це рішення базується на оцінці її діяльності та необхідності забезпечити стабільність і ефективність в управлінні закупівлями в умовах війни», — зазначили в агенції.