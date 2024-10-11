Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони

Уряд погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міністерства оборони — «Агенції оборонних закупівель» та «Державного оператора тилу».
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
У складі Наглядових рад — українські і міжнародні експерти. Це має допомогти інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель. Наглядові ради будуть незалежними у своїй діяльності, більшість членів відбирали через відкриті конкурси.
Ось хто ввійшов до наглядової ради «Агенції оборонних закупівель» як незалежні члени:
- Патрік Аурой;
- Катерина Кузнецова;
- Лукаш Столярський;
як представники держави:
- Юрій Джигир;
- Тарас Чмут.
А ось ті, кого призначили до наглядової ради «Державного оператора тилу» як незалежних членів:
- Саймон Вудворд;
- Ганна Демченко;
- Микола Роєнко;
як представників держави:
- Надія Бігун;
- Юлія Марушевська.
У березні 2024 року закупівельні агенції «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ) та «Державний оператор тилу» (ДОТ) оголосили в системі Prozorro відбір рекрутингових компаній, які мали допомогти дібрати незалежних членів наглядових рад агенцій. Переможцем відбору АОЗ стала компанія «Телент Едвайзорс» (Odgers Berndtson), а ДОТ — компанія «Ворлд Екзекьютів Партнерз» (Heidrick & Struggles). Вони сформували списки потенційних кандидатів, яких запрошували на співбесіди з представниками Міноборони.
За послуги рекрутингових компаній платили донори, зокрема з програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Києві, фінансованої британським урядом.
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наглядові ради гарантують незалежний контроль за процесами, мінімізують ризики корупції та підвищують довіру до системи в Україні і серед міжнародних партнерів.
- Агенцію оборонних закупівель створили в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими та унеможливити корупцію. Із січня цього року агенцію очолює Марина Безрукова, яка до цього пʼять років працювала в «Укренерго».
- З грудня 2023 року тиловими закупівлями для ЗСУ займається новостворений Державний оператор тилу (ДОТ). Тилові — це продукти харчування, одяг, пально-мастильні матеріали та медичне майно.