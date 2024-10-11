Кабмін сформував наглядові ради закупівельних агенцій Міноборони

Уряд погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міністерства оборони — «‎Агенції оборонних закупівель»‎ та «‎Державного оператора тилу»‎.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У складі Наглядових рад — українські і міжнародні експерти. Це має допомогти інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель. Наглядові ради будуть незалежними у своїй діяльності, більшість членів відбирали через відкриті конкурси.

Ось хто ввійшов до наглядової ради «‎Агенції оборонних закупівель»‎ як незалежні члени:

Патрік Аурой ;

; Катерина Кузнецова ;

; Лукаш Столярський ;

як представники держави:

Юрій Джигир ;

; Тарас Чмут .

А ось ті, кого призначили до наглядової ради «‎Державного оператора тилу»‎ як незалежних членів:

Саймон Вудворд ;

; Ганна Демченко ;

; Микола Роєнко ;

як представників держави:

Надія Бігун ;

; Юлія Марушевська .

У березні 2024 року закупівельні агенції «‎Агенція оборонних закупівель»‎ (АОЗ) та «‎Державний оператор тилу»‎ (ДОТ) оголосили в системі Prozorro відбір рекрутингових компаній, які мали допомогти дібрати незалежних членів наглядових рад агенцій. Переможцем відбору АОЗ стала компанія «Телент Едвайзорс» (Odgers Berndtson), а ДОТ — компанія «Ворлд Екзекьютів Партнерз» (Heidrick & Struggles). Вони сформували списки потенційних кандидатів, яких запрошували на співбесіди з представниками Міноборони.

За послуги рекрутингових компаній платили донори, зокрема з програми підтримки Спеціального радника з питань оборони Посольства Великої Британії в Києві, фінансованої британським урядом.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наглядові ради гарантують незалежний контроль за процесами, мінімізують ризики корупції та підвищують довіру до системи в Україні і серед міжнародних партнерів.