Закупівлями їжі для ЗСУ займатиметься «Державний оператор тилу»

З грудня 2023 року продукти для українських військових закуповуватиме «Державний оператор тилу».

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков на брифінгу в Military Media Centre, передає Укрінформ.

Також з 1 листопада Міноборони оголосило торги на закупівлю їжі на ЗСУ. У правилах цих торгів будуть зміни, щоб уникнути перебоїв у постачанні харчування та корупції. Торги триватимуть тепер не пів року, а три місяці — із січня до березня 2024 року.

«Із грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство «Державний оператор тилу». Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал», — додав Дмитро Кліменков.

Агентство аналізуватиме ринок, ціни, спілкуватиметься з постачальниками напряму, оцінюватиме їх і перевірятиме їхню роботу.

У Міноборони очікують від уряду ухвалення двох постанов, після чого «де-юре на 100% агентство закупівель із тилу запрацює».

Генеральним директором «Державного оператора тилу» міністр обророни Рустем Умєров призначив Арсена Жумаділова. Раніше він був керівником відділу забезпечення діяльності Уповноваженого у справах кримськотатарського народу, головою Біляївської райдержадміністрації Одеської області, очолював національну агенцію «Медичні закупівлі України», а з початку повномасштабної війни мобілізувався до лав Медичного командування ЗСУ.