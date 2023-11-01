Закупівлями їжі для ЗСУ займатиметься «Державний оператор тилу»

З грудня 2023 року продукти для українських військових закуповуватиме «Державний оператор тилу».
Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков на брифінгу в Military Media Centre, передає Укрінформ.
Також з 1 листопада Міноборони оголосило торги на закупівлю їжі на ЗСУ. У правилах цих торгів будуть зміни, щоб уникнути перебоїв у постачанні харчування та корупції. Торги триватимуть тепер не пів року, а три місяці — із січня до березня 2024 року.
«Із грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство «Державний оператор тилу». Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал», — додав Дмитро Кліменков.
Агентство аналізуватиме ринок, ціни, спілкуватиметься з постачальниками напряму, оцінюватиме їх і перевірятиме їхню роботу.
У Міноборони очікують від уряду ухвалення двох постанов, після чого «де-юре на 100% агентство закупівель із тилу запрацює».
Генеральним директором «Державного оператора тилу» міністр обророни Рустем Умєров призначив Арсена Жумаділова. Раніше він був керівником відділу забезпечення діяльності Уповноваженого у справах кримськотатарського народу, головою Біляївської райдержадміністрації Одеської області, очолював національну агенцію «Медичні закупівлі України», а з початку повномасштабної війни мобілізувався до лав Медичного командування ЗСУ.
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три посадовці Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри. Після цього Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, зокрема дані про послуги з харчування.
- 6 вересня Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони. Попереднього — Резнікова — парламент звільнив напередодні.