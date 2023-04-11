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Міністр оборони Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Ось хто до неї увійшов

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Міністр оборони України Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

До неї ввійшли:

  • Олександр Геращенко («Центр протидії рейдерству та корупції»);
  • Артак Григорян («Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан»);
  • Євген Грушовець («Асоціація правників України»);
  • Віталій Кальницький («Антикорупційна сокира»);
  • Геннадій Кривошея («Разом проти корупції»);
  • Віталій Масюк («Нова чесна Україна»);
  • Тетяна Ніколаєнко («Сорорітас»);
  • Віталій Оджиковський («Асоціація правників України»);
  • Дмитро Остапенко («Асоціація правників України»);
  • Костянтин Піонтковський(«Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан»);
  • Віктор Прудковських («Антикорупційна сокира»);
  • Олег Свірко («Сорорітас»);
  • Олена Трегуб («Незалежна антикорупційна комісія»);
  • Анастасія Шуба («Антикорупційна сокира»);
  • Богдана Ярова («Сорорітас»).

На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими. Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві провели кадрове оновлення.