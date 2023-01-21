Міноборони звинуватили в закупівлі продуктів за завищеними цінами. Керівництво відомства вже викликали на комітет Ради

Журналісти звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в декілька разів цінами.

Про це йдеться в матеріалі zn.ua.

Журналісти стверджують, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні ціни в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Йдеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.

У матеріалі наводять за приклад, як Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як у торговій мережі «Сільпо» вони коштують 7 грн. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, а роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн. При цьому варто зазначити, що ціни на сайті цієї мережі відрізняються від тих, які вказали журналісти.

Контракт уклали з компанією «Актив компані». Вона має статутний капітал тисячу гривень. У 2021 році Податкова анулювала їй свідоцтво платника ПДВ (через відсутність поставок і ненадання декларацій).

Нардеп Марʼяна Безугла заявила, що Державна аудиторська служба зараз проводить перевірку Міноборони, за результатами очікують на «резонансні висновки». Вона також додала, що керівництво Міноборони вже викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.