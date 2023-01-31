Міноборони публікуватиме інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звірятиме ціни з ринковими

У Міністерстві оборони розробили план часткового відкриття державних закупівель для громадськості. Зокрема, там публікуватимуть частину інформації на власному сайті.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Головним пріоритетом для Міноборони є і буде забезпечення безперервності та якості харчування. Це наш обовʼязок. Але ми повинні знайти баланс із прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх», — зазначив він.

За його словами, разом із нардепами вже домовились повернути громадський контроль над закупівлями Міноборони речового майна, палива та харчування. Також будуть змінювати систему харчування.

Резніков уже дав доручення проаналізувати ціни на продукти, зменшити терміни контрактів та розробити нові підходи, щоб перейти до нової системи меню.

Крім цього, у Міноборони запровадили внутрішнє правило звіряння всіх цін з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами. А на сайті відомства будуть публікувати номер та дату укладання контрактів, ціну за одиницю та посилання на публічні технічні умови закупівлі.