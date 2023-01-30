Премʼєр Шмигаль доручив розкрити частину закупівель для армії — мають бути вказані ціни на продукти

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему, яка відкриє трохи державні закупівлі для армії, але водночас збереже достатній рівень секретності. Обовʼязкова умова цієї системи — розкрити ціни на продукти та товари.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

На нараді були присутні представники Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужби, СБУ та ДБР. Премʼєр зазначив, що оновлена система має збалансувати публічний контроль за закупівлями та дотримання секретності.

«Для реалізації цього завдання ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки. Група розгляне питання про можливість створити окремий розділ у Prozorro для військових потреб», — зазначив він.