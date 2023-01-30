Премʼєр Шмигаль доручив розкрити частину закупівель для армії — мають бути вказані ціни на продукти

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему, яка відкриє трохи державні закупівлі для армії, але водночас збереже достатній рівень секретності. Обовʼязкова умова цієї системи — розкрити ціни на продукти та товари.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
На нараді були присутні представники Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужби, СБУ та ДБР. Премʼєр зазначив, що оновлена система має збалансувати публічний контроль за закупівлями та дотримання секретності.
«Для реалізації цього завдання ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки. Група розгляне питання про можливість створити окремий розділ у Prozorro для військових потреб», — зазначив він.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.