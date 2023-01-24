Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчування для ЗСУ

Заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Міністр оборони Олексій Резніков прийняв його заяву та звернувся до Кабміну з проханням звільнити Шаповалова.

Про це пише пресслужба Міноборони.

«Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява Вʼячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими за будь-які кабінети чи крісла», — зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів, а також забезпечить обʼєктивність під час додаткових перевірок.