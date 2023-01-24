Заступник міністра оборони подав у відставку через скандал із закупівлею харчування для ЗСУ

Заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Міністр оборони Олексій Резніков прийняв його заяву та звернувся до Кабміну з проханням звільнити Шаповалова.
Про це пише пресслужба Міноборони.
«Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява Вʼячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими за будь-які кабінети чи крісла», — зазначили у відомстві.
Там підкреслили, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів, а також забезпечить обʼєктивність під час додаткових перевірок.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.