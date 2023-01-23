Комітет Ради ініціює часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану

У Верховній Раді закінчилося засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де обговорювали скандал із закупівлею харчових продуктів для ЗСУ.
Про це повідомила нардеп від «Слуги народу», заступниця голови комітету Марʼяна Безугла.
За її словами, на засіданні нардепи заслухали керівництво Міноборони, представників НАБУ, ДБР і СБУ. Комітет розглянув усі контракти, а силовики доповіли, що розслідування тривають.
Комітет також планує ознайомитися із фірмами-постачальниками харчування до ЗСУ та ініціювати закон про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану.
Безугла додала, що члени комітету надалі розбиратимуть також питання закупівель озброєння, боєприпасів, речового забезпечення, паливно-мастильних матеріалів тощо.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.