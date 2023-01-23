Комітет Ради ініціює часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану

У Верховній Раді закінчилося засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де обговорювали скандал із закупівлею харчових продуктів для ЗСУ.

Про це повідомила нардеп від «Слуги народу», заступниця голови комітету Марʼяна Безугла.

За її словами, на засіданні нардепи заслухали керівництво Міноборони, представників НАБУ, ДБР і СБУ. Комітет розглянув усі контракти, а силовики доповіли, що розслідування тривають.

Комітет також планує ознайомитися із фірмами-постачальниками харчування до ЗСУ та ініціювати закон про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану.

Безугла додала, що члени комітету надалі розбиратимуть також питання закупівель озброєння, боєприпасів, речового забезпечення, паливно-мастильних матеріалів тощо.