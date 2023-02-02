Державне бюро розслідувань затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.
Про це ДБР повідомило 2 лютого.
До схеми причетні 5 людей: представники підприємств-постачальників і військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин. Також затримали військового, який вів чорну бухгалтерію махінаторів.
Вигадували махінатори й інші схеми: записували в документи інформацію, що військова частина отримала частину продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» — начебто їх зʼїли солдати.
Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи перевищує 4,6 мільйона гривень. «Зекономлені» кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки, учасники схеми ділили між собою.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах (яйця по 17 гривень за штуку). Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.