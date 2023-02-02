Державне бюро розслідувань затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень.

Про це ДБР повідомило 2 лютого.

До схеми причетні 5 людей: представники підприємств-постачальників і військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин. Також затримали військового, який вів чорну бухгалтерію махінаторів.

Вигадували махінатори й інші схеми: записували в документи інформацію, що військова частина отримала частину продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім «віртуальні» продукти «списували» — начебто їх зʼїли солдати.

Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи перевищує 4,6 мільйона гривень. «Зекономлені» кошти, які перераховувало Міністерство оборони України на рахунки, учасники схеми ділили між собою.