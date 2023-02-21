Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова. Перед цим він обіцяв кадрові зміни в Міноборони.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Віталій Дейнега став заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дейнега — волонтер й активіст, засновник і у 2014—2020 роках керівник благодійного фонду «Повернись живим».
Андрій Шевченко став заступником міністра з питань європейської інтеграції. Шевченко — колишній журналіст і нардеп, активіст. У 2015—2021 роках був послом у Канаді.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку).
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятися чутки про можливе звільнення Резнікова.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міноборони отримали підозри, а Резніков анонсував кадрове оновлення у відомстві. 14 лютого Кабмін України призначив першим заступником міністра оборони генерала Олександра Павлюка. Павлюк — генерал, герой України, колишній командувач Обʼєднаних сил на Донбасі. Із березня по травень 2022 року він очолював Київську ОВА.