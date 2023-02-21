Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів призначив двох нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова. Перед цим він обіцяв кадрові зміни в Міноборони.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Віталій Дейнега став заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дейнега — волонтер й активіст, засновник і у 2014—2020 роках керівник благодійного фонду «Повернись живим».

Андрій Шевченко став заступником міністра з питань європейської інтеграції. Шевченко — колишній журналіст і нардеп, активіст. У 2015—2021 роках був послом у Канаді.