Міністра оборони Олексія Резнікова можуть звільнити з посади за кілька тижнів

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк пише, що міністр оборони Украіни Олексій Резніков може втратити посаду й очолити Міністерство стратегічних галузей промисловості. Його наступником в Міноборони депутат називає нинішнього голову ГУР Кирила Буданова.

За даними джерел «Бабеля», такий варіант справді обговорюють. Співрозмовники в керівництві «Слуги народу» говорять, що Резнікова можуть звільнити з посади за кілька тижнів. Ще вчора Кирило Буданов був одним із кількох кандидатів на посаду міністра, а сьогодні нам говорять, що він єдиний. Його кандидатуру лобіює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Щодо долі Олексія Резнікова — «не все так однозначно». Єдине, що відомо напевне — він залишиться в команді. Минулого тижня зʼявилася інформація, що він очолить Мінʼюст, але це не так. Більш імовірний варіант (і про це теж пише Железняк) — Міністерство стратегічних галузей промисловості. Наразі його очолює Павло Рябікін, який може відправитися послом в одну з азійських країн.

Ще влітку в уряді обговорювали можливість ліквідації або трансформації цього міністерства, були різні варіанти — своєрідна агенція при Міноборони та навіть обʼєднання з Мінцифри.

Зрештою, за нашою інформацією, у голови Офісу президента Андрія Єрмака є ідея реінкарнації цього відомства.

Сьогодні ввечері «Слуги народу» збираються на засідання фракції за участі ії голови Давида Арахамії, де їм розкажуть про майбутні кадрові перестановки.