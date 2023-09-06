Парламент призначив новим міністром оборони Рустема Умєрова

Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони.

Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, за це рішення проголосували 338 депутатів.

Умєров замінить на посаді Олексія Резнікова, якого Рада звільнила 5 вересня. До свого призначення новий очільник Міноборони обіймав посаду голови Фонду держмайна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній як на перемовинах у Білорусі, так і в Туреччині.