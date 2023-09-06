Парламент призначив новим міністром оборони Рустема Умєрова

Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони.
Як повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, за це рішення проголосували 338 депутатів.
Умєров замінить на посаді Олексія Резнікова, якого Рада звільнила 5 вересня. До свого призначення новий очільник Міноборони обіймав посаду голови Фонду держмайна. Він працював над початком роботи «зернового коридору», а також займався обміном полонених. Навесні 2022 року Умєров був у складі делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з росією. Він був присутній як на перемовинах у Білорусі, так і в Туреччині.
- На початку січня 2023 року довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри. Після цього Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради. Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, серед яких і дані щодо послуг з харчування.
- У серпні довкола закупівель Міноборони виник новий скандал — через закупівлю курток. Журналісти повідомили, що куртки придбали за тричі завищеною ціною та замість зимових курток замовили літні. У митних документах від постачальника куртки були по $29 за одиницю, а Міноборони заплатило по $86 за одиницю. Олексій Резніков відповів, що ціни $29 ніколи не існувало і він не знає, що турецькі постачальники писали в митних документах. Військові, за його словами, на куртки не скаржилися.
- На тлі цих двох скандалів Резніков написав заяву про відставку, але раніше він казав ЗМІ, що не тримається за посаду. Депутат Ярослав Железняк писав, що Резнікова можуть призначити послом України у Великій Британії. Резніков у коментарі «Бабелю» сказав, що «не в курсі».