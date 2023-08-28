Ціни у $29 ніколи не існувало. Міністр оборони скликав пресконференцію, щоб пояснити закиди щодо закупівлі зимових курток

Міністр оборони України Олексій Резніков скликав пресконференцію з приводу інформації журналістів про те, як нібито літні куртки стали зимовими. Він укотре наголосив, що розслідування неправдиве, і пояснив чому.
«Як мінімум, зимова форма відрізняється від літньої. Це можна подивитися. Поставлено було 180 тисяч одиниць. З яких 45 тисяч — знаходяться на складах. А 135 тисяч — у військовослужбовців ЗСУ. Це було зроблено минулого року, взимку. Відповідно, наші захисники та захисниці воювали в цій зимовій формі. Без жодних нарікань. Якби літня форма була вдягнена зимою, ми б точно про це дізналися — 140 тисяч людей про це б сказали», — заявив він.
Резніков підкреслив, що відповідний контракт з турецькою фірмою уклали ще у вересні минулого року — тоді й проплатили усе, і почались поставки.
«Дивний інвойс із цінами $29 турецькою мовою датований 9 грудня. Тобто, коли вже поставки відбулися. Пропозиція від цієї компанії була на $83 чи $85, що було вказано в контакті. Ціни у $29 ніколи не існувало», — наголосив міністр і додав, що журналісти не зверталися до нього з проханням прокоментувати інвойс про ціну $29.
Резнікова також запитали, чи говорив він із президентом Володимиром Зеленським про свою можливу відставку.
«98% нашого спілкування з президентом присвячено забезпеченню Збройних сил, та 2%, ну може 5% — це те, що ми будемо робити після перемоги, що таке двосторонні угоди безпеки, що таке «архітектура безпеки». Багато чого з ним обговорюємо, реформи, резонансні справи в тому числі, я йому даю своє пояснення, показую документи. У мене совість чиста», — наголосив він.
- 10 серпня журналіст Юрій Ніколов із посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило в турецької компанії 233 тисячі зимових курток за $20 мільйонів. Митні документи однієї з партій показали: вартість партії з 4 900 курток дорогою з Туреччини до України зросла втричі (з $142 000 до $421 000, або з $29 до $86 за одиницю). До того ж, з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. «Українська правда» повідомила, що цими закупівлями займався Олександр Касай — племінник народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая.
- 25 серпня Олексій Резніков запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж виявиться, що було постачено 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народний депутат Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст Михайло Ткач — на три роки припинити займатися журналістською діяльністю.
- 26 серпня нардеп Анастасія Радіна і журналіст Михайло Ткач відповіли міністру оборони Олексію Резнікову на пропозицію про парі. Радіна запропонувала Резнікову до 09:00 понеділка, 28 серпня, спростувати те, що Міноборони без тендера купило куртки в «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої є племінник народного депутата з оборонного комітету Геннадія Касая, а також те, що Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказала турецька сторона в документі, за яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав до кордону України. Ткач вимагав спростувати те, що племінник народного депутата від «Слуги народу» був співвласником компанії, яка і постачала скандальні куртки.
- Міністр оборони Олексій Резніков 26 серпня заявив, що не знає, чому в турецьких документах значиться ціна зимової куртки $29. За його словами, скарг на них від військових не надходило. Також міністр сказав, що нардеп Радіна і журналіст Ткач не прийняли його виклику. На думку Резнікова, це означає, що їхні звинувачення в підміні зимових курток на літні були неправдою.