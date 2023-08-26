Нардеп Анастасія Радіна і журналіст Ткач відповіли міністру оборони Олексію Резнікову на пропозицію парі

Народна депутатка фракції «Слуга народу», очільниця комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна відповіла міністру оборони Олексію Резнікову, який запропонував парі через скандал із «зимовими куртками».

Відповідь Радіна оприлюднила у Facebook 26 серпня.

Радіна запропонувала Резнікову до 09:00 понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:

Міноборони без тендера купило куртки в «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої є племінник народного депутата з оборонного комітету Геннадія Касая;

Міноборони сплатило за куртки втричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України.

Якщо Резніков це не спростує, він, на думку Радіною, має піти у відставку. Якщо спростує, Радіна обіцяє скласти мандат — одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників.

На пропозицію Резнікова про парі відреагував і автор розслідування про куртки, журналіст «Української правди» Михайло Ткач. Його матеріал стосується того факту, що племінник народного депутата від «Слуги народу» був співвласником компанії, яка постачала скандальні куртки.

«Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як й українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень з цього приводу», — написав Михайло Ткач і порадив Резнікову укладати не парі, а договори про закупівлі за ринковими цінами й не з родичами «слуг народу».

Що відбувається?

10 серпня журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило у турецької компанії 233 тисячі зимових курток за $20 мільйонів. Митні документи однієї з партій показали: вартість партії з 4 900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі (з $142 000 до $421 000, або з $29 до $86 за одиницю). До того ж, з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. «Українська правда» повідомила, що цими закупівлями займався Олександр Касай — племінник народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая.

25 серпня Олексій Резніков запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народний депутат Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст Михайло Ткач — на три роки припинити займатись журналістською діяльністю.