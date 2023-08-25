Олексій Резніков відреагував на звинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових і запропонував парі

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то Резніков подає у відставку.
Про це він повідомив «Бабелю».
Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української Правди» Михайло Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.
Резніков заявив, що під час розбору ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи, «щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства».
Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами — редакції українських видань.
«Бабель» зацікавлений в обʼєктивному розслідуванні цієї справи й висвітлюватиме аргументи всіх сторін.
- 10 серпня журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило у турецької компанії 233 тисячі зимових курток за $20 мільйонів. Митні документи однієї з партій показали: вартість партії з 4 900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі (з $142 000 до $421 000, або з $29 до $86 за одиницю). До того ж, з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. «Українська правда» повідомила, що цими закупівлями займався Олександр Касай — племінник народного депутата від «Слуги народу» Геннадія Касая.