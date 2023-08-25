Олексій Резніков відреагував на звинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових і запропонував парі

Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то Резніков подає у відставку.

Про це він повідомив «Бабелю».

Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української Правди» Михайло Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.