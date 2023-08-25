Племінник депутата від «Слуги народу» постачав Міноборони куртки за завищеними цінами. Сам депутат каже, що нічого про це не знав — головне з розслідування Михайла Ткача на «Українській правді»

Компанія, що поставила ЗСУ кількасот тисяч курток, повʼязана з народним депутатом та структурами ексвласника АТ «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва. Куртки постачала зареєстрована в Туреччині компанія Vector Avia. Її актуальний власник і директор — Роман Плетньов із Запоріжжя. Проте до лютого 2023-го (і на момент укладання договорів) співвласником компанії був 26-річний гандболіст Олександр Касай. Він — племінник народного депутата від «Слуги народу» та члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая.

Родина Касаїв роками була повʼязана з власником «Мотор Січі» Вʼячеславом Богуслаєвим. Гандболіст Олександр Касай грав у клубі «Мотор», яким володіє «Мотор Січ». У цьому концерні також працював його батько, а його дядько Геннадій Касай був директором палацу спорту «Юність», який належав «Мотор Січі».

Нацполіція звернула увагу на компанію в жовтні 2022 року, після першої поставки курток. Одяг їхав маршрутом Туреччина — Молдова — Україна. Митники помітили: з Туреччини до Молдови одяг виїхав за однією ціною, а з Молдови в Україну приїхав дорожчим у кілька разів. Це може свідчити про змову чиновників Міноборони та фірми Vector Avia, підозрює слідство. Єдиний чинний власник і директор компанії Роман Плетньов уже отримав підозру у цій справі.

Сам народний депутат нібито не знав про бізнес племінника. Про це Геннадій Касай сказав УП. Він також не знає, як Олександр Касай став співзасновником і звідки взяв гроші. Племінник нібито пояснив йому, що працювати з чинним власником Vector Avia Романом Плетньовим йому порадив хтось із його знайомих, каже народний депутат. Але за словами Касая, Олександр не пояснив йому, чому раптово покинув компанію у лютому 2023-го.

«Я з ним обговорював цю ситуацію, бо я вчора дізнався, що він був засновником. Я запитав, і він сказав: я вийшов і нічого там не робив. Для мене було принципово, щоб його там не було. Я впевнений, що правоохоронні органи розберуться і дадуть оцінку», — відповів Геннадій Касай. Він додав, що не бачив племінника понад рік.

Сам Геннадій Касай заявив, що не має стосунку до фірми, що постачала турецькі куртки до Міноборони. Він також заперечив конфлікт інтересів у тому, що племінник члена оборонного комітету постачав ці куртки. За словами Касая, він не працює у Міноборони й не впливає на вибір постачальника.

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