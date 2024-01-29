Марина Безрукова стала новим директором Агенції оборонних закупівель. Що про неї відомо

Міноборони призначило державному підприємству «Агенція оборонних закупівель» нову директорку. Нею стала Марина Безрукова, яка протягом останніх п’яти років працювала в «Укренерго».

Про це повідомила пресслужба МОУ.

Марина Безрукова замінила на цій посаді Володимира Пікузо, якого усунули від виконання обов’язків директора підприємства на початку січня 2024 року, після розгортання скандалу навколо злочинної схеми Ігоря Гринкевича.

«Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту — це перший крок до кардинального перезавантаження Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет — це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У міністерстві зазначають, що Марина Безрукова має понад 20 років досвіду управління ланцюгами постачання. До призначення на посаду директора Агенції оборонних закупівель вона протягом п’яти років працювала в «Укренерго», зокрема на посадах члена правління та директора з управління ланцюгами поставок.