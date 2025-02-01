Ракетний удар по будинку в Полтаві: кількість загиблих зросла до 7

Російські військові вдарили ракетою Х-22 по житловому будинку в Полтаві вночі 1 лютого — це зруйнувало підʼїзд з першого до пʼятого поверху. Кількість загиблих станом на 15:00 зросла до семи.

Про це повідомили ДСНС, Офіс генпрокурора і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі відомо про 14 людей, які постраждали. Серед них — три дитини. Рятувальникам вдалося евакуювати 22 людини. У навколишніх будинках повилітали вікна, пошкоджені 12 автомобілів.

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На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками. У розборі завалів беруть участь рятувальники, поліцейські й усі небайдужі. З постраждалими працюють медики.

Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактам вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Полтавській області.