У Сумах закінчили пошуково-рятувальну операцію — загинули девʼять людей

У Сумах завершили рятувально-пошукову операцію після російського авіаудару по багатоповерхівці в ніч на 30 січня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Усього загинули 9 людей. Постраждалих — 13, серед яких 8-річна дівчинка. Пошкоджено два багатоквартирних будинки та більш як 20 автомобілів.

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Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла загиблих. Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.