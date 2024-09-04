Дениса Малюську звільнили з посади міністра юстиції

Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції. За проголосували 249 народних депутатів.
Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Малюську проводжали оплесками. Він пояснив, що подав у відставку за власним бажанням і це його особисте рішення після пʼяти років роботи.
Тепер Мінʼюст, імовірно, очолить Ольга Стефанішина, яка сьогодні пішла у відставку з посади віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Відомство, яке вона раніше очолювала, можуть приєднати до Мінʼюсту.
Що відомо про Малюську
Денис Малюська — український юрист, бізнесмен, голова правління BRDO / World Bank Group, народний депутат України ІХ скликання від партії «Слуга народу». Обіймав посаду міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року. Член Національної інвестиційної ради з грудня 2019-го.
Що передувало
Лише за 3 вересня у відставку подала ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.
«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.
За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.
Пізніше 3 вересня джерела «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу» розповіли, які саме зміни найближчим часом можуть відбутися в уряді.
- Голосування про звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна сьогодні, 4 вересня, депутати провалили. Не вистачило одного голосу для ухвалення такого рішення. Сам коваль у Верховній Раді не зʼявився. Також не підтримали звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Натомість відставку Олександра Камишіна з посади керівника Мінстратегпрому і Ольги Стефанішиної з посади віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції депутати підтримали. Тепер Камишін може стати радником в Офісі президента, а Стефанішина може очолити Мінʼюст, до якого приєднають Міністерство з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Також парламентарі підтримали відставку Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля і природних ресурсів України.