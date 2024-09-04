Дениса Малюську звільнили з посади міністра юстиції

Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції. За проголосували 249 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Малюську проводжали оплесками. Він пояснив, що подав у відставку за власним бажанням і це його особисте рішення після пʼяти років роботи.

Тепер Мінʼюст, імовірно, очолить Ольга Стефанішина, яка сьогодні пішла у відставку з посади віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Відомство, яке вона раніше очолювала, можуть приєднати до Мінʼюсту.

Що відомо про Малюську

Денис Малюська — український юрист, бізнесмен, голова правління BRDO / World Bank Group, народний депутат України ІХ скликання від партії «Слуга народу». Обіймав посаду міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року. Член Національної інвестиційної ради з грудня 2019-го.

Що передувало

Лише за 3 вересня у відставку подала ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Пізніше 3 вересня джерела «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу» розповіли, які саме зміни найближчим часом можуть відбутися в уряді.