Троє міністрів і голова Фонду держмайна подали заяви про відставку

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна;

міністра юстиції Дениса Малюськи;

міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця;

голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук / Facebook

Усі заяви розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Олександр Камишін підтвердив інформацію про подання заяви про відставку.

«Написав заяву на звільнення з посади міністра. Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Верховній Раді. Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі», — повідомив Камишін.

Що відомо про посадовців

Олександр Камишін

Wikimedia

Олександр Камишін на посаді керівника Мінстратегпрому з 2023 року. Від 10 квітня 2023 року — член Ставки верховного головнокомандувача. До цього з 2022-го був головою правління «Укрзалізниці». У минулому — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm і Fortior Capital.

Денис Малюська

Денис Малюська — український юрист, бізнесмен, голова правління BRDO/World Bank Group, народний депутат України ІХ скликання від партії «Слуга народу». Міністр юстиції України з 29 серпня 2019 року. Член Національної інвестиційної ради з грудня 2019-го.

Руслан Стрілець

Обіймає посаду міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з 14 квітня 2022 року. Перед цим тимчасово виконував обовʼязки міністра з листопада 2021 року.

У 2007—2012 роках працював у Дніпропетровській облдержадміністрації, а після цього почав працювати на держпосадах в галузі охорони довкілля.

Навчався у Дніпропетровському національний університеті імені О. Гончара за спеціальністю «Міжнародна економіка», ще вивчав правознавство і спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища». Також навчався у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Віталій Коваль

Facebook / Віталій Коваль

21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. До цього він був керівником Рівненської ОДА з 2019 року. Був кандидатом у мери Рівного від партії «Слуга народу».

На початку 2000-х недовго працював у банківській сфері. Потім аж до 2019-го очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. Крім того, він є першим віцепрезидентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби й членом Національного олімпійського комітету України.