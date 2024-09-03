Стефанішина подала в Раду заяву про відставку. Раніше це зробили ще три міністри

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 3 вересня подала заяву про відставку.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заява Ольги Стефанішиної. Руслан Стефанчук / Facebook

Її заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань Ради.

Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року.

Раніше до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця і голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.