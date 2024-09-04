Депутати провалили голосування за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля

Очільника Фонду державного майна України Віталія Коваля не звільнили з посади. Для ухвалення рішення про його відставку не вистачило лише одного голосу.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко і Ірина Геращенко.

Коваль на голосування у Верховній Раді не зʼявився.

Що передувало

Лише за 3 вересня у відставку подали ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Пізніше 3 вересня джерела «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу» розповіли, які саме зміни найближчим часом можуть відбутися в уряді.

Що відомо про Коваля

21 листопада 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. Його попередником був Рустем Умєров, який нині обіймає посаду міністра оборони.

До цього Коваль був керівником Рівненської ОДА з 2019 року. Також був кандидатом у мери Рівного від партії «Слуга народу».

На початку 2000-х недовго працював у банківській сфері. Потім аж до 2019-го очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. Крім того, він є першим віцепрезидентом Всеукраїнської федерації греко-римської боротьби й членом Національного олімпійського комітету України.