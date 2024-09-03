Голова Мінстратегпрому Олександр Камишін може стати радником в Офісі президента. Які зміни відбудуться в уряді

Після масових заяв про відставку від українських представників влади сьогодні уряд готується до низки кадрових перестановок.

За інформацією джерел «Бабеля» в керівництві партії «Слуги народу», міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін може перейти на посаду радника в Офіс президента. Замість нього міністром можуть призначити його нинішнього заступника з питань європейської інтеграції Сергія Боєва.

Міністра юстиції Дениса Малюську парламент звільнить з посади, його обовʼязки забере на себе нинішня віцепремʼєр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Імовірно, Міністерство регіонального розвитку, яке відділять від Міністерства інфраструктури, очолить нинішній заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба, відповідальний за регіональну політику. Його посаду обійме голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Що передувало

Лише за сьогодні, 3 вересня, у відставку подали ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майн Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.