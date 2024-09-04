Парламент підтримав звільнення міністра захисту довкілля і природних ресурсів України

Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля і природних ресурсів України. За проголосували 244 народних депутати.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Депутати критикували, що більшість народних обранців «ніколи не бачили» міністра Стрільця. Його також закликали прийти до Верховної Ради та прозвітувати про свою роботу — міністр не прийшов ні до профільного комітету, ні за трибуну парламенту.

Що відомо про Стрільця

Обіймав посаду міністра захисту довкілля і природних ресурсів України з 14 квітня 2022 року. Перед цим тимчасово виконував обовʼязки міністра з листопада 2021 року.

У 2007—2012 роках працював у Дніпропетровській облдержадміністрації, а після цього почав працювати на держпосадах у галузі охорони довкілля.

Свою карʼєру він починав у Дніпрі, де здобув низку освіт, зокрема в галузі екології та охорони довкілля, а також у сфері управління.

Що передувало

Лише за 3 вересня у відставку подала ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Пізніше 3 вересня джерела «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу» розповіли, які саме зміни найближчим часом можуть відбутися в уряді.