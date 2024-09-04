Рада не підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Рада провалила голосування про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За були 214 народних депутати.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Що відомо про Верещук

Верещук обіймає посаду віцепремʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Перед цим Верещук була депутаткою Верховної Ради ІХ скликання з 2019 року. Також вона була членом Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки й головою підкомітету з державної безпеки та оборони. З вересня до листопада 2019 року представляла уряд у Верховній Раді. Склала повноваження після своїх заяв про те, що тодішній премʼєр-міністр Олексій Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету і дій Кабміну.

Станом на липень 2020 року подала 31 законопроєкт, з яких шість набули чинності. Також подала 30 поправок до законопроєктів, з них найбільше — до закону про оборонні закупівлі.

У 2010 році Верещук обрали мером її рідної Рави-Руської від партії «Сильна Україна» (належала олігарху Сергію Тігіпку, через два роки влилася у Партію регіонів), при цьому Верещук у партію не входила. Подала у відставку через пʼять років.

Що передувало

Лише за 3 вересня у відставку подала ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Пізніше 3 вересня джерела «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу» розповіли, які саме зміни найближчим часом можуть відбутися в уряді.