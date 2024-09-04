Парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади керівника Мінстратегпрому

Депутати проголосували за звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Тепер Камишін перейде на посаду радника в Офіс президента. Замість нього міністром можуть призначити його нинішнього заступника з питань європейської інтеграції Сергія Боєва.

Що відомо про Камишіна

Олександр Камишін на посаді керівника Мінстратегпрому з 2023 року. Від 10 квітня 2023 року — член Ставки верховного головнокомандувача. До цього з 2022-го був головою правління «Укрзалізниці». У минулому — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm і Fortior Capital.

Що передувало

Лише за 3 вересня у відставку подала ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Пізніше 3 вересня джерела «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу» розповіли, які саме зміни найближчим часом можуть відбутися в уряді.