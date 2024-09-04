Парламент звільнив Ольгу Стефанішину з посади віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Верховна Рада підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. За проголосував 241 народний депутат.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Тепер Стефанішина може очолити Міністерство юстиції, до якого приєднають Міністерство з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Що відомо про Стефанішину

Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року.

До того, з березня до грудня 2017 року працювала на посаді директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. У грудні 2017 року її призначили генеральним директором цієї установи.

Має досвід роботи в Мінʼюсті. З 2010 до 2015 року спочатку працювала заступницею директора департаменту міжнародного права в Мінʼюсті, а потім — директоркою департаменту європейської інтеграції.

У 2021 році вона була 14 у рейтингу «100 найвпливовіших жінок України» за версією журналу «Фокус». У 2023 році отримала орден «За заслуги» III ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм. А в 2023-му отримала державну нагороду Литви — Офіцерський хрест Ордену Великого князя Литовського Гедиміна за зусилля щодо досягнення членства України в Європейському Союзі та НАТО.

У червні 2024 року позаштатний радник Стефанішиної Вадим Шевеленко у ветеринарній клініці влаштував скандал, намагаючись принизити ветерана ЗСУ з інвалідністю, що працював ветлікарем у клініці. Після розголосу Вадима звільнили з посади, на нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Що передувало

Лише за 3 вересня у відставку подала ціла низка представників української влади, зокрема міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр із захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду державного майна Віталій Коваль, віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Крім того, президент Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.

«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.

За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.

Пізніше, 3 вересня джерела «Бабеля» в керівництві партії «Слуга народу» розповіли, які саме зміни найближчим часом можуть відбутися в уряді.