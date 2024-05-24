«Нова пошта» запустила доставку між країнами Європи

Nova Post запровадила нову послугу — доставка документів, посилок чи вантажів до 100 кілограмів між європейськими країнами, де є її відділення.

Про це «Бабелю» повідомили в пресслужбі компанії.

Наразі нова послуга доступна в усіх країнах з відділеннями Nova Post, крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін доставки між європейськими країнами — від двох днів.

Замовити доставку Nova Post між країнами Європи можна у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість залежатиме від ваги відправлення та відстані між країнами.

Якщо, наприклад, ви хочете відправити посилку вагою 2 кілограми з Польщі до Німеччини у відділення Nova Post, це коштуватиме 43 злотих (приблизно 430 гривень), тоді як в Іспанію — вже 65 злотих. Доставка посилки на адресу курʼєром коштує 10 злотих.

Раніше Nova Post доставляла посилки із закордонних відділень до України й навпаки.

Nova Post – це бренд, під яким працює «Нова пошта» в Європі.