«Нова пошта» відкрила перше відділення в Румунії

«Нова пошта» відкрила перше відділення у Румунії, у місті Бухарест за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Там можна отримувати та відправляти документи і посилки до 30 кг. Відділення працюватиме з понеділка по суботу.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.

Це перша країна, у якій компанія почала надавати послуги доставки в Україну та у Молдову. Термін доставки з Румунії в Україну — від пʼяти днів, а між Румунією і Молдовою — від трьох днів.

Вартість доставки з України в Румунію:

документи — 250 грн;

посилки до 2 кг — 400 грн;

посилки до 10 кг — 600 грн;

посилки до 30 кг — 1 200 грн.

На відкритті відділення були Лючія Мурса, радник в економічних та комерційних справах від посольства Республіки Молдова в Румунії та надзвичайний і повноважний посол України в Румунії Ігор Прокопчук. Вони першими відправили з відділення листівки в Україну.