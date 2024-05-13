«Нова пошта» відкрилася у Великій Британії

«Нова пошта» відкрила перші два відділення у Великій Британії. Це 13-та європейська країна, у якій «Нова пошта» відкрила відділення й запустила курʼєрську доставку. Термін доставки з України у Велику Британію — від пʼяти днів.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

Перші два відділення компанія відкрила у Лондоні: поштове до 30 кг за адресою: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT і вантажне до 1 000 кг за адресою: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH. Вони працюють щодня.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення така:

документи до 1 кг — 900 грн;

посилки до 2 кг — 950 грн;

посилки до 10 кг — 1 500 грн;

посилки до 30 кг — 2 500 грн.

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг курʼєром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити ще 100 гривень, а за кожні 100 кг посилки — 250 гривень.

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